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Brad Pitt olaylı şekilde boşandığı Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

Bir zamanlar dünyanın en tanınan çiftlerinden biri olan Brad Pitt ve Angelina Jolie, dört yıl önce olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Çocuklarının velayeti konusunda yaşadıkları anlaşmazlıkları aşan Pitt ve Jolie aralarındaki buzları eritmeye başladı. Brad Pitt'in dün Jolie'nin Los Angeles'taki evinden motosikletiyle ayrılırken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 17:10
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Brad Pitt olaylı şekilde boşandığı Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

Bir zamanlar Hollywood'un en ikonik çifti olarak gösterilen fakat olaylı boşanmalarının ardından birbirlerinden uzak kalan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin arası düzelmeye başladı.

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Brad Pitt olaylı şekilde boşandığı Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

Pitt, perşembe günü Jolie'nin Los Angeles'taki evinde motosikletiyle görüntülendi.

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Brad Pitt olaylı şekilde boşandığı Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

İkiliye yakın bir kaynak, bir dergiye verdiği demeçte, 2016 yılında ayrılan çiftin birlikte aldıkları aile terapilerinin ardından şu an çok daha iyi bir noktada olduklarını belirtti.

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Brad Pitt olaylı şekilde boşandığı Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

Angelina Jolie, yakın zaman önce, "Çocuklarımın iyiliği için boşandım. Boşanmak doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum" demişti.

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Brad Pitt olaylı şekilde boşandığı Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi