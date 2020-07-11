Brad Pitt olaylı şekilde boşandığı Angelina Jolie’nin evinden çıkarken görüntülendi

Bir zamanlar dünyanın en tanınan çiftlerinden biri olan Brad Pitt ve Angelina Jolie, dört yıl önce olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Çocuklarının velayeti konusunda yaşadıkları anlaşmazlıkları aşan Pitt ve Jolie aralarındaki buzları eritmeye başladı. Brad Pitt'in dün Jolie'nin Los Angeles'taki evinden motosikletiyle ayrılırken görüntülendi.