Bozkır Arslanı Celaleddin'den yeni tanıtım! ‘’Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar’’

Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın öyküsünü anlatan dizinin genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat üstlendi.

