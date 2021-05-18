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Bozkır Arslanı Celaleddin'den yeni tanıtım! ‘’Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar’’
atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni tanıtımı yayınlandı. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizisinin tanıtımına, "Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar" sözleri damga vurdu.
Giriş Tarihi: 18.05.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 15:55
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