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Biz Zamanlar Çukurova : Ben her şeyi öğrendim Züleyha

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 37.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerlerinde demir parmaklıklar var!

Giriş Tarihi: 24.09.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 21:38
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Biz Zamanlar Çukurova : Ben her şeyi öğrendim Züleyha

37.Bölüm Özeti:
ÇUKUROVA'DA JANDARMA BİR KEZ DAHA, İKİ KİŞİYİ AYRI AYRI SEBEPLERDEN TUTUKLUYOR!
Öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor.

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Biz Zamanlar Çukurova : Ben her şeyi öğrendim Züleyha

ÜSTELİK BU KEZ ÜZERLERİNDE DEMİR PARMAKLIKLAR VAR! CENGAVER OĞLUNUN SÜNNETİNİ YAPIYOR! AMA ÖNCE HATİP'LE HESAPLAŞMASI GEREKİYOR!
Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir! Aynı gün, Cengaver'in oğlunun sünneti var.Ve Adana'nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver'i beklerken, oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor!

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Biz Zamanlar Çukurova : Ben her şeyi öğrendim Züleyha

Çukurova'da beklenen buluşma: Yılmaz ve Züleyha yan yana! Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağılıyor!
Züleyha'nın onu ölümden kurtarmak için, kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, şimdi kendini affettirmek istiyor. Kalbini Müjgan'a açtığını, Züleyha'yı unuttuğunu düşünürken, şimdi her şey alt üst oluyor!

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Biz Zamanlar Çukurova : Ben her şeyi öğrendim Züleyha

HANGİ AŞK DAHA BÜYÜK?
Bir Zamanlar Çukurova'da bütün aşklar yeni sınavlardan geçecek. Fekeli, Hünkar'ın sandığı kişi olmadığını öğrenince, "kızgınlığım geçer, kırgınlığım geçmez" diyecek.

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Biz Zamanlar Çukurova : Ben her şeyi öğrendim Züleyha

Demir, Züleyha'nın bir gün kendisini sevmesi için, şimdi başkasını severken bile ondan vazgeçmeyecek. Yılmaz, Müjgan'a kalbini açmışken, şimdi Züleyha için de yanıyor!