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Biz Zamanlar Çukurova : Ben her şeyi öğrendim Züleyha
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 37.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerlerinde demir parmaklıklar var!
Giriş Tarihi: 24.09.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 21:38
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