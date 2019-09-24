Biz Zamanlar Çukurova : Ben her şeyi öğrendim Züleyha

ÜSTELİK BU KEZ ÜZERLERİNDE DEMİR PARMAKLIKLAR VAR! CENGAVER OĞLUNUN SÜNNETİNİ YAPIYOR! AMA ÖNCE HATİP'LE HESAPLAŞMASI GEREKİYOR!

Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir! Aynı gün, Cengaver'in oğlunun sünneti var.Ve Adana'nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver'i beklerken, oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor!