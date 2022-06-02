Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek de estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı. Fenomen dizide canlandırdığı Züleyha karakteriyle geniş hayra kitlesine ulaşan Altınbilek güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Altıbilek'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. Estetiksiz halini gören şaştı kaldı. İşte Hilal Altıbnilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları...