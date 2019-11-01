Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Diriliş Ertuğrul'un Tuğtekin'i çıktı!

ATV ekranlarındaki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in Diriliş Ertuğrul'da da oynadığı ortaya çıktı. Kısa bir süre önce sona eren Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı nitelinde devam edecek olan Kuruluş Osman da ATV'de sevenleriyle buluşacak. ATV dizileriyle televizyon izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ederken, rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş dikkat çekti. Uğur Güneş'in bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde de oynamış. İşte o görüntüler...