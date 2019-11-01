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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Diriliş Ertuğrul'un Tuğtekin'i çıktı!

ATV ekranlarındaki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in Diriliş Ertuğrul'da da oynadığı ortaya çıktı. Kısa bir süre önce sona eren Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı nitelinde devam edecek olan Kuruluş Osman da ATV'de sevenleriyle buluşacak. ATV dizileriyle televizyon izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ederken, rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş dikkat çekti. Uğur Güneş'in bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde de oynamış. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 16:15
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Diriliş Ertuğrul'un Tuğtekin'i çıktı!

ATV ekranlarındaki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in Diriliş Ertuğrul'da da oynadığı ortaya çıktı. Kısa bir süre önce sona eren Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı nitelinde devam edecek olan Kuruluş Osman da ATV'de sevenleriyle buluşacak.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Diriliş Ertuğrul'un Tuğtekin'i çıktı!

ATV dizileriyle televizyon izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ederken, rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş dikkat çekti. Uğur Güneş'in bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde de oynamış.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Diriliş Ertuğrul'un Tuğtekin'i çıktı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde birlikte rol aldığı Engin Altan Düzyatan ile olan fotoğrafıyla dikkat çeken ikilinin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Peki iki oyuncu arasında kaç yaş fark var? İşte ünlülerin yaşları.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Diriliş Ertuğrul'un Tuğtekin'i çıktı!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Diriliş Ertuğrul'un Tuğtekin'i çıktı!

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963