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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Esra Dermancıoğlu’nun koronavirüs paniği

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Behice Hekimoğlu karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu Nişantaşı'nda görüntülendi. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin setinde verilen arayı değerlendirerek İstanbul'a geldiğini söyleyen Dermancıoğlu, koronavirüs nedeniyle uçakta panik yaşadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 05.03.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 10:05
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Esra Dermancıoğlu’nun koronavirüs paniği

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Esra Dermancıoğlu’nun koronavirüs paniği

Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin setine verilen iki günlük arayı değerlendirdiğini belirten 51 yaşındaki oyuncu, her hafta İstanbul-Adana arasında mekik dokuduğunu söyledi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Esra Dermancıoğlu’nun koronavirüs paniği

Dermancıoğlu'na, hızla dünyada yayılan koronavirüs nedeniyle uçağa binerken endişe yaşayıp yaşamadığı soruldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Esra Dermancıoğlu’nun koronavirüs paniği

Ünlü oyuncu, "Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım. Fransa'da arkadaşlarım var, sokağa çıkamıyorlar. Caddeler bomboşmuş" dedi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Esra Dermancıoğlu’nun koronavirüs paniği

ATV'deki ikinci yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı. Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu şu an 19 yaşında.