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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Esra Dermancıoğlu’nun koronavirüs paniği
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Behice Hekimoğlu karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu Nişantaşı'nda görüntülendi. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin setinde verilen arayı değerlendirerek İstanbul'a geldiğini söyleyen Dermancıoğlu, koronavirüs nedeniyle uçakta panik yaşadığını söyledi.
Giriş Tarihi: 05.03.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 10:05
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