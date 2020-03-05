Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Esra Dermancıoğlu’nun koronavirüs paniği

ATV'deki ikinci yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı. Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu şu an 19 yaşında.

