Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığını açıkladı. Hastalığı nedeniyle zor anlar yaşayan Dermancıoğlu, bacağındaki döküntülerin görüntüsünü paylaştı.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 11:26
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu yaşadığı hastalıkla zor anlar yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ürtiker hastası olduğunu açıklayan ve Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü paylaşan ünlü oyuncu şunları söyledi:
"Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım." "Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim" sözleriyle takipçilerini uyardı. ÜRTİKER NEDİR?
Ürtiker; histamin salınımıyla ortaya çıkan, deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır. Ürtiker, Hipokrat zamanından beri bilinir. Bu terim, dokunulduğunda kızarıklık ve kaşıntıya neden olan, ısırgan otu "urtica ureus" kelimesinden gelir.
Üçüncü sezonunda da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı. Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü Refia Dermancıoğlu ile benzerliği olay oldu