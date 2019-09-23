Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda Esra Dermancıoğlu sürprizi

Atv'de yayınlandığı ilk sezonunda büyük ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nun yeni sezonunda sürpriz bir oyuncu transfer oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu dahil oldu.