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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda Esra Dermancıoğlu sürprizi

Atv'de yayınlandığı ilk sezonunda büyük ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nun yeni sezonunda sürpriz bir oyuncu transfer oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu dahil oldu.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 10:29
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda Esra Dermancıoğlu sürprizi

Atv'deki ikinci yılında da seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, usta oyuncu Esra Dermancıoğlu, Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda Esra Dermancıoğlu sürprizi

'SIRLARIN EFENDİSİ' ORTALIĞI KARIŞTIRICAK

Hikayeye Doktor Müjgan'ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda Esra Dermancıoğlu sürprizi

Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından Adana'ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli'nin konağına yerleşecek.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda Esra Dermancıoğlu sürprizi

Kendisini beklemediği kadar entrika dolu bir ortamın içinde bulmasına rağmen, kısa sürede ortama uyum sağlayarak olaylara dahil olmayı başaracak.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda Esra Dermancıoğlu sürprizi

Esra Dermancıoğlu, her perşembe Atv'de milyonları ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da önümüzdeki bölümlerde seyirci karşısına çıkacak.