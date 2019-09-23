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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda Esra Dermancıoğlu sürprizi
Atv'de yayınlandığı ilk sezonunda büyük ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nun yeni sezonunda sürpriz bir oyuncu transfer oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu dahil oldu.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 10:29
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