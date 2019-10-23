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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde birçok soru cevabını buluyor! Züleyha bu kez Yılmaz’la gidecek mi?

Atv'nin fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 41. bölümünde pek çok sorunun cevabına sahne oluyor. Ama elbette, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı yerde her cevap ardından yeni sorular ve sorunlar getirmeye devam ediyor. Yeni bölümde yaşanacaklar merak edilirken 41'inci bölüm fragmanında "Demir geldiğinde beni evde bulabilecek mi?" sözü dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 41. yeni bölümünde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:52
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde birçok soru cevabını buluyor! Züleyha bu kez Yılmaz’la gidecek mi?

Demir'in hayatının, Şermin'in iki dudağı arısında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir! Hünkar elbette, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne'dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde birçok soru cevabını buluyor! Züleyha bu kez Yılmaz’la gidecek mi?

Züleyha bir yandan masumiyetini ispat etmeye çalışmaktadır. Ancak bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde birçok soru cevabını buluyor! Züleyha bu kez Yılmaz’la gidecek mi?

FEKELİ YENİDEN SİLAHINI ELİNE ALIYOR!

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde birçok soru cevabını buluyor! Züleyha bu kez Yılmaz’la gidecek mi?

Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde birçok soru cevabını buluyor! Züleyha bu kez Yılmaz’la gidecek mi?

Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.