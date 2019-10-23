Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde birçok soru cevabını buluyor! Züleyha bu kez Yılmaz’la gidecek mi?

Atv'nin fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 41. bölümünde pek çok sorunun cevabına sahne oluyor. Ama elbette, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı yerde her cevap ardından yeni sorular ve sorunlar getirmeye devam ediyor. Yeni bölümde yaşanacaklar merak edilirken 41'inci bölüm fragmanında "Demir geldiğinde beni evde bulabilecek mi?" sözü dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 41. yeni bölümünde yaşanacaklar…