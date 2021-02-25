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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna 3. sezonda dahil olan Hande Soral, tüm dikkatleri üzerine çekti. Fenomen dizide canlandırdığı Ümit karakteriyle tüm dengeleri altüst eden Hande Soral, başarılı oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Soral, özel hayatıyla mercek altına alındı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 17:44
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Soral, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Soral, yaşıyla merak konusu oldu. İşe Hande Soral ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

PINAR ALTUĞ
2 Eylül 1974

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

YAĞMUR ATACAN
19 Mayıs 1983

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

BURCU ESMERSOY
2 Ekim 1976

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

MELİSA ŞENOLSUN
24 Eylül 1996