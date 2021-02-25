Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna 3. sezonda dahil olan Hande Soral, tüm dikkatleri üzerine çekti. Fenomen dizide canlandırdığı Ümit karakteriyle tüm dengeleri altüst eden Hande Soral, başarılı oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Soral, özel hayatıyla mercek altına alındı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın yaşı...