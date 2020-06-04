Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i Ebru Ünlü fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Seher karakterine hayat veren Ebru Ünlü'nün gerçek hayattaki tarzını görenler hayran kaldı. Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanların konağında çalışan bir hizmetliyi canlandıran Ebru Ünlü, dizideki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından sevenleri tarafından takibe alınan Ebru Ünlü'nün gerçek hayattaki hali sevenlerini şoke etti. Bir Zamanlar Çukurova'daki Seher karakterinden çok farklı olan oyuncu fotoğraflarıyla takipçilerinden tam not aldı. İşte Seher'in gerçek hali...