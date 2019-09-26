26 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si sevenlerini şok etti

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci ile gündeme oturdu. Selin Yeninci Saniye rolündeki başarılı oyunculuğu ve tarzıyla dikkat çekerken, Bir Zamanlar Çukurova rekor kırmaya devam ediyor. Gerçek hayatta dizidekinden çok farklı görünen Selin Yeninci'nin gerçek hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin gerçek hayattaki hali...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 13:32
  • 1
  • 126
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti

ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si Selin Yeninci gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

  • 2
  • 126
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti

Özel hayatı ile Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki karakteri Saniye'nin çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren Selin Yeninci sosyal medyayı salladı.

  • 3
  • 126
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti

Bir Zamanlar Çukurova ile Türkiye'nin gündemine oturan güzel oyuncu Selin Yeninci, hayranları tarafından adeta mercek altına alındı.


  • 4
  • 126
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si ve Selin Yeninci arasındaki büyük fark....

  • 5
  • 126
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti

Selin Yeninci