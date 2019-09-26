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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si sevenlerini şok etti
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci ile gündeme oturdu. Selin Yeninci Saniye rolündeki başarılı oyunculuğu ve tarzıyla dikkat çekerken, Bir Zamanlar Çukurova rekor kırmaya devam ediyor. Gerçek hayatta dizidekinden çok farklı görünen Selin Yeninci'nin gerçek hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin gerçek hayattaki hali...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 13:32
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sevenlerini şok etti