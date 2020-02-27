Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenince paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci başarılı oyunculuğu ve tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gerçek hayatta dizidekinden çok farklı görünen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı salladı. Instagram hesabından botları ve üzerindeki kürkü ile yatakta çekilmiş pozunu paylaşan güzel oyuncunun fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Selin Yeninci'nin olay olan o fotoğrafı...