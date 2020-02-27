27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenince paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci başarılı oyunculuğu ve tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gerçek hayatta dizidekinden çok farklı görünen Selin Yeninci'nin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı salladı. Instagram hesabından botları ve üzerindeki kürkü ile yatakta çekilmiş pozunu paylaşan güzel oyuncunun fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Selin Yeninci'nin olay olan o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 27.02.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 18:27
  • 1
  • 79
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenince paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin başrol oyuncuları kadar yan rol oyuncuları da sosyal medyanın dilinde.

  • 2
  • 79
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenince paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Başarılı oyunculuğuyla başrol oyuncularına kafa tutan Selin Yeninci ise sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

  • 3
  • 79
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenince paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Gerçek hayatta bambaşka biri olan ve sosyal medya hesaplarını aktif kullanan güzel oyuncu Selin Yeninci sık sık yaptığı paylaşımlarla takipçilerini ters köşe yapıyor.

  • 4
  • 79
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenince paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Instagram hesabından botları ve üzerindeki kürkü ile yatakta çekilmiş pozunu paylaşan güzel oyuncu fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

  • 5
  • 79
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenince paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Birçok takipçisi Saniye karakterine övgü yağdırırken bazı takipçileri ise her halinle çok güzelsin diyerek Yeninci'ye övgü mesajları yazdı.