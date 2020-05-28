Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterine hayat veren 37 yaşındaki Murat Ünalmış, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla adından söz ettiren Murat Ünalmış'ın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek...