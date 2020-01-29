Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek...