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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 17:14
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Aras Bulut İynemli ve ağabeyi Orçun İynemli

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Orçun İynemli

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Orçun İynemli

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu