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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha katili ortaya çıkarıyor! Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha katili ortaya çıkarıyor!
Bir Zamanlar Çukurova'nın 84. bölümünde ortalık karışacak! Züleyha'dan vazgeçmeyeceğini söyleyen Demir, beklemediği bir anda kendini yeni bir aşkın içinde bulacak. Olaylar gittikçe daha da karışırken Züleyha da Hünkar'ın katilini bulmak için delil toplamaya devam edecek. Artık Behice'nin katil olduğundan emin olan Züleyha gerçeği tüm Adana'ya ilan ederken Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 11:10 DEMİR ARTIK BEHİCE'NİN KATİL OLDUĞUNDAN EMİN!
Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Behice'nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır! Ancak Züleyha ve çalışanlar, Behice'yi Demir'in elinden kurtaracaktır!
Artık Adana'da yaşamanın zor olduğunun farkına varan Behice, önce Müjgan ile arasını düzeltmek ister ancak Müjgan bile artık ona inanmamaktadır. Halasına bir an önce İstanbul'a gitmesinin doğru olacağını söyler.
GAFFUR BİR KEZ DAHA DEMİR İLE KARŞI KARŞIYA!
Behice, tüm olan bitene ve Demir'den korkusuna rağmen, Gaffur'u sıkıştırmaya devam edecektir. Zaten 5 kuruş parası da olmadığından elinde kalan tek koz, katil olduğunu ilan edeceği tehdidi ile Gaffur'u eve alışveriş yapmaya ve işlerini gördürmeye çalışmasıdır.
Ancak Saniye bu durumu fark edecektir! Evde bir süre dikkatini toplayamayan Saniye, daha sonra duruma el koyacaktır. Durumu çözmek için de Gaffur'u Demir'in karşısına çıkaracaktır!
FİKRET VE MÜJGAN'IN ARASINDA OLANLARA FEKELİ DAHİL OLUYOR!
Müjgan ve Fikret'i öpüşürken gören Fekeli, gidişattan hiç memnun olmayacaktır. Aşkın önünde bir şeyin duramayacağını çok iyi bilen Fekeli, ikisini adeta gözetim altına alacaktır. Fekeli'nin korkuları Fikret'i de endişelendirip, kararlarını sorgulamasına neden olur ama bir yandan da ateş bacayı sarmıştır! Müjgan aşkı ile hata yapmama korkusu arasında mücadele ederken, Fikret de aşık olmaması gerektiğine kendini ikna etmeye çalışacaktır.