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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit rüzgarı! Demir boşanmaya karar veriyor Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit rüzgarı! Demir boşanmaya karar veriyor
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova merakla beklenen 86. bölümüyle ekrana gelecek. Fekeli istemese de Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalırken, Fikret'in ikinci mektubu konakta ortaya çıkacak. Konaktaki yemeğin ardından tekrar bir araya gelen Demir ve Ümit baş başa tatile çıkacak. Bu tatil, Demir'in uğrunda neredeyse Çukurova'yı yaktığı Züleyha'dan boşanma kararı vermesine neden olacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 03.03.2021 16:23 FEKELİ 'FİKRET' GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ! ŞİMDİ NE YAPACAK?
Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez! Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!
FİKRET'İN İKİNCİ MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKINCA SAVAŞ DA KAÇINILMAZ HALE GELİR
Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkar! Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır! Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir!
O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçer. Ama Züleyha'nın başka planları vardır. İlk olarak biraz araştırma yapar, ardından da Sevda ile İstanbul'a gitmeye karar verir.
FİKRET VE MÜJGAN YİNE BİR DARGIN BİR BARIŞIK
Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöker. Kötü bir gece geçirir. Eve döndüğünde ise Müjgan'la barışır. Geleceklerini konuşurlar ama Müjgan Fikret'in ilgisizliğinden hala mutsuzdur.