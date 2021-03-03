Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit rüzgarı! Demir boşanmaya karar veriyor

Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez! Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!

