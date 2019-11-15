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Bir Zamanlar Çukurova’da savaş yeniden başladı!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde yine heyecan doruktaydı. Bu haftaki bölümde, Yılmaz'ın buluşmaya gelmemesini hazmedemeyen Züleyha, artık kendini Demir Yaman'ın eşi Züleyha Yaman olmaya ikna etmiştir. Yılmaz'a tamamen arkasını dönen Züleyha, Yamanların itibarını kazanması için de elinden geleni yapar ve Demir ile el ele bu krizi atlatmak için çalışır. Sulh ilan etmek için yan yana gelen iki ailenin temkinli başlayan gecesi yeniden savaş ilan edilmesiyle bitti.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 12:48
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Bir Zamanlar Çukurova’da savaş yeniden başladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, önce Yamanlar sünnet düğününde misafirler zehirlenince, tüm Adana'ya rezil oldu! Zehirlenenleri hastane taşıyan Demir ve Züleyha, ardından el ele bu krizden çıkmanın yolunu buldular.

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Bir Zamanlar Çukurova’da savaş yeniden başladı!

Yılmaz'a rest çeken Züleyha, hastaneye bir çocuk bölümü hediye edilmesi fikri ile Yamanların itibarını geri kazandırmayı başardı. Üstelik Müjgan'ın çalıştığı hastanenin bir bölümüne kendi adını vermiş oldu!

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Bir Zamanlar Çukurova’da savaş yeniden başladı!

İLK KADIN "HANIM KAHYA": SANİYE TAŞKIN!

Demir Yaman, yayınlanan son bölümlerde Züleyha'ya karşı davranışlarının yanı sıra, annesi ile barışması ve elini öpmesi ile de alkış topladı. Ama en büyük alkışı, dizinin geçtiği dönem için bir devrim niteliğindeki kararı ile aldı! Demir Yaman, çiftliğin kahyalığına bir kadını getirdi!

Saniye'nin "Hanım Kahya" olduğunu, tüm marabaları toplayarak bizzat ilan etti!

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Bir Zamanlar Çukurova’da savaş yeniden başladı!

FEKELİ VE HÜNKAR ÇOCUKLARINI BARIŞ İÇİN BULUŞTURDU!

Fekeli önce Hünkar'ı sonra Müjgan'ı iki ailenin yan yana gelip sulh ilan etmesi için buluşmaya ikna etti. İki ailenin de doğacak çocukları için geçmişe sünger çekmeleri gerektiğini söyledi.

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Bir Zamanlar Çukurova’da savaş yeniden başladı!

Ancak temkinli ve sakin başlayan gece, Demir ve Yılmaz'ın geçmiş hesapları ortaya dökmesi ile yine kavgayla sona erdi.