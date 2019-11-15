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Bir Zamanlar Çukurova’da savaş yeniden başladı!
Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde yine heyecan doruktaydı. Bu haftaki bölümde, Yılmaz'ın buluşmaya gelmemesini hazmedemeyen Züleyha, artık kendini Demir Yaman'ın eşi Züleyha Yaman olmaya ikna etmiştir. Yılmaz'a tamamen arkasını dönen Züleyha, Yamanların itibarını kazanması için de elinden geleni yapar ve Demir ile el ele bu krizi atlatmak için çalışır. Sulh ilan etmek için yan yana gelen iki ailenin temkinli başlayan gecesi yeniden savaş ilan edilmesiyle bitti.
Giriş Tarihi: 15.11.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 12:48
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