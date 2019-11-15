Bir Zamanlar Çukurova’da savaş yeniden başladı!

İLK KADIN "HANIM KAHYA": SANİYE TAŞKIN!

Demir Yaman, yayınlanan son bölümlerde Züleyha'ya karşı davranışlarının yanı sıra, annesi ile barışması ve elini öpmesi ile de alkış topladı. Ama en büyük alkışı, dizinin geçtiği dönem için bir devrim niteliğindeki kararı ile aldı! Demir Yaman, çiftliğin kahyalığına bir kadını getirdi!

Saniye'nin "Hanım Kahya" olduğunu, tüm marabaları toplayarak bizzat ilan etti!