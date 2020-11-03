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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Yaman’a veda! Gözyaşları sel olacak Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Yaman’a veda! Gözyaşları sel olacak
Bir Zamanlar Çukurova'ya Hünkar Yaman'ın ölümü damga vuracak. Behice tarafından bıçaklanan ve çalıların arasında ölüme terk edilen Hünkar Yaman'ın ölümü tüm Çukurova'yı yetim bırakacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 71. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 03.11.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 15:01
Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner!
Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar. Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur. Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler. GALERİ DEVAM EDİYOR GAFFUR HUĞLARDA SAKLANIYOR!
Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır. Hatip Ağa'yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir.
BEHİCE ŞEHİR KULÜBÜNDE DİKKAT DAĞITIYOR!
Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir!
Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.
ÇUKUROVA'DA HERKES BİRAZ YETİM KALDI!
Acı haber, Demir'i küçük bir çocuk gibi, çocukken saklandığı ağaç gölgesinde gözyaşlarına boğar! Konaktaki herkes onun gibi Hünkarlarını, analarını kaybetmiştir. Züleyha da yaşanan onca şeyden sonra, 'annelik duygusunda' buluşup birleştiği 'annesi'ni kaybetmenin üzüntüsü içindedir.