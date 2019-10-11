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Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan doruklara çıktı! Züleyha’nın bebeği kurtulacak mı?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 39'uncu bölümüyle yine izleyiciyi ekran karşısına kilitledi. Çiftlikte isyan bayrağı açıp Hünkar ile ipleri tamamen koparan Züleyha evin hanımı olmaya karar veriyor. Demir hapisteyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha Yılmaz'ın teklifini kabul edip gidemese de kaderi yine Yılmaz'ın ellerinde kalıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha'nın bebeği kurtulacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünün ipuçları.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:50
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Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan doruklara çıktı! Züleyha’nın bebeği kurtulacak mı?

Demir'e verdiği söz nedeniyle Yılmaz'la gitmeyen ve Hünkar'la savaşına devam eden Züleyha, hiç ummadığı bir anda bebeğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Etrafta kimse yokken Haminne hastalanınca onu alıp arabayla yola çıkan Züleyha, birden sancılandı! Kanaması başlayıp fenalaşan Züleyha'yı yolda Yılmaz buldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan doruklara çıktı! Züleyha’nın bebeği kurtulacak mı?

Züleyha'nın bebeği kurtulacak mı? Onu Yılmaz'ın bulduğu haberi çiftlikte nasıl yankılanacak? Bu haber cezaevine ulaşınca Demir'in tepkisi ne olacak?

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Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan doruklara çıktı! Züleyha’nın bebeği kurtulacak mı?

Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmanın telaşıyla arabadaki Haminne'yi ve babası olduğunu halen bilmediği Adnan'ı da fark edebilecek mi?

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Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan doruklara çıktı! Züleyha’nın bebeği kurtulacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. Bölüm etiketi olan #KalbimdekiAşk bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

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Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan doruklara çıktı! Züleyha’nın bebeği kurtulacak mı?

'Bir Zamanlar Çukurova' merakla beklenen bu soruların cevapları ile Perşembe akşamı Atv ekranında olacak.

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