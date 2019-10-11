Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan doruklara çıktı! Züleyha’nın bebeği kurtulacak mı?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 39'uncu bölümüyle yine izleyiciyi ekran karşısına kilitledi. Çiftlikte isyan bayrağı açıp Hünkar ile ipleri tamamen koparan Züleyha evin hanımı olmaya karar veriyor. Demir hapisteyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha Yılmaz'ın teklifini kabul edip gidemese de kaderi yine Yılmaz'ın ellerinde kalıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha'nın bebeği kurtulacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünün ipuçları.