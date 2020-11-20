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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova zirveye damga vurdu! Müjgan ve Fikret arasında neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova zirveye damga vurdu! Müjgan ve Fikret arasında neler oluyor?
Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.'Bir Zamanlar Çukurova', atv ekranında, kader kartlarının yeniden dağıtıldığı bir bölümle ekrandaydı. Aşkın her türlüsünün her tür sınavdan geçtiği hikâyeyi ve kahramanlarını bırakmayan izleyici, bu hafta da diziyi zirveye taşıdı!
Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 12:21
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,83 izlenme oranı ve %28,74 izlenme payı, AB'de %8,88 izlenme oranı ve %21,03 izlenme payı, 20+ABC1'de %11,64 izlenme oranı ve %25,58 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 73.bölümünde #BirYanımEksik etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR BEHİCE KURTULDU, GAFFUR'UN BAŞINA ÇORAP ÖRDÜ!
Züleyha'nın herkesin içinde onu Hünkar'ı öldürmekle suçlamasından, mağduriyet yaratarak kurtulmak isteyen Behice, bu kez kendi tuzağına düştü. Saldırıya uğramış görüntüsü versin diye omzundan vurulmak isterken, silahı doğrultan Erdinç'e köpek saldırınca Behice göğsünden vuruldu ve uzun süre bulunamadı. Onun etrafa saçılmış eşyalarını bularak peşine düşen Müjgan sayesinde hastaneye götürülen Behice, uzun bir ameliyat ile hayata döndü!
Taburcu edilirken kendisini almaya Müjgan dışında kimsenin gelmemesine bozulsa da, katil suçlamalarından kurtulacağı için sevindi. Ancak, Gaffur'la karşılaşması ve Gaffur'un her zamanki sakarlığı yine başına iş açtı. Hünkar'ın Behice hakkında hazırladığı dosyayı bulan Gaffur heyecan içinde bunu eve götürürken, Behice ile karşılaşınca yere düşürdü! Behice de aradığı fırsatı buldu ve Gaffur'u o dosyadan kimseye bahsederse, Hatip'in katili olduğunu savcıya söyleyeceğini bildirdi!
MÜJGAN VE FİKRET ARASINDA NELER OLUYOR?
Halasının ardından evi terk ederken Fikret tarafından durdurulan Müjgan, havaalanına da onunla gitmek zorunda kaldı. Bu sayede de yolda Behice'nin eşyalarını bulup, onu kurtardılar. Ancak Behice bulunduktan sonra, ikisinin havaalanında olması Yılmaz ve Çetin'i şüphelendirdi. Yılmaz, Fikret'e hesap sordu. Fikret çok alttan alıp, durumu sakinleştirdi ama bu olan biten Yılmaz ve Çetin'deki şüpheyi tam yok etmedi!
Behice'nin ameliyatı ve hastane sürecinde de Müjgan'a tek destek veren, teselli eden Fikret olunca, hastanedeki dedikodu çarkları da çalışmaya başladı.
Halasının, Züleyha'nın iftirası nedeniyle saldırıya uğradığını düşünün Müjgan, konağı bastı, Züleyha'ya bunları ödeteceğini söyledi. Ama karısını sonuna kadar savunan bir Demir ile karşılaştı.