Bir Zamanlar Çukurova zirveye damga vurdu! Müjgan ve Fikret arasında neler oluyor?

MÜJGAN VE FİKRET ARASINDA NELER OLUYOR?

Halasının ardından evi terk ederken Fikret tarafından durdurulan Müjgan, havaalanına da onunla gitmek zorunda kaldı. Bu sayede de yolda Behice'nin eşyalarını bulup, onu kurtardılar. Ancak Behice bulunduktan sonra, ikisinin havaalanında olması Yılmaz ve Çetin'i şüphelendirdi. Yılmaz, Fikret'e hesap sordu. Fikret çok alttan alıp, durumu sakinleştirdi ama bu olan biten Yılmaz ve Çetin'deki şüpheyi tam yok etmedi!

Behice'nin ameliyatı ve hastane sürecinde de Müjgan'a tek destek veren, teselli eden Fikret olunca, hastanedeki dedikodu çarkları da çalışmaya başladı.