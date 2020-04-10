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Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz gerçekleri öğrenebildi mi?

Atv'nin fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 9 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümüyle reytinglere damga vurdu. Heyecanın doruklarda olduğu yeni bölüm, yüksek izlenme oranıyla 100 program arasında birinci oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 63'ncü bölümünde neler yaşandı? Gerçeklere çok yaklaşan Yılmaz, Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğrenebildi mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 11:40
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Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz gerçekleri öğrenebildi mi?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 9 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 63'ncü yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %15,74 izlenme oranı ve %29,69 izlenme payı, 20+ABC1'de 13,60 izlenme oranı ve %25,61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. AB'de ise %11,56 izlenme oranı ve %23,50 izlenme payı alarak, en çok izlenen dizi oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz gerçekleri öğrenebildi mi?

ZÜLEYHA'NIN TEK DAYANAĞI HÜNKAR OLDU!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Züleyha evlatlarına kavuşamadan cezaevinden çıkıp, adeta hayat hapishanesine geri döndü! Ve Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğu gerçeği onun ağzından bir mektuptaydı!

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Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz gerçekleri öğrenebildi mi?

BEHİCE BAŞARISIZ OLDU! MÜJGAN ZÜLEYHA'YI ZİYARETE GİTTİ!

Behice'nin akıllara durgunluk veren hamlesini Züleyha durdurdu. Gözünü açıp başında elinde şırınga ile Behice'yi görünce son canıyla bağırıp yardım isteyen Züleyha kurtuldu. Ancak, ağır ilaçlar aldığı için kimseyi gördüklerine inandıramadı. Züleyha'nın iddiası olarak kalan Behice'nin ölümcül ziyaretini duyan Müjgan da, iftirasının hesabını sormak için cezaevine gitti. Züleyha'nın canını bir kez daha yakan ziyaret iki kadın için de acı dolu oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz gerçekleri öğrenebildi mi?

ZÜLEYHA TAHLİYE OLDU

Hünkar, aile isimlerini korumaya nihayet Demir'i ikna edince, Züleyha tahliye oldu. Onu çıkarmaya Hünkar gitti. İki ezeli düşman, gözyaşları içinde birbirlerine sarıldılar. Geldikleri noktada hayatını karartan Hünkar, Züleyha'nın tek dayanağı haline geldi. Hünkar da yaptıklarının tüm vicdan azabı omuzlarında, Züleyha'ya kucak açtı. Züleyha evlatlarına kavuşacağı heyecanıyla eve koştu ama maalesef çocukları orada değildi. Üstelik Demir, Züleyha'yı aslında eve de almadığını konakta hizmetçilik yapacağını söyledi.

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Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz gerçekleri öğrenebildi mi?

FEKELİ SÖYLEDİ, HÜNKAR DEMİR'İ DURDURDU!

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak için ne söylese de işe yaramadı. Yılmaz ve Fekeli ile ortaklığını onları zora sokarak bitirmek isteyen Demir, alıcıların kim olduğu ile ilgilenmeden satışa onay verdi! Ancak alıcıların Çukurova'yı ele geçirmeye çalışanlar olduğunu öğrenen Hünkar, tüm eşrafı arkasına alıp oğlunu durdurdu.