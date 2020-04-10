Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz gerçekleri öğrenebildi mi?

BEHİCE BAŞARISIZ OLDU! MÜJGAN ZÜLEYHA'YI ZİYARETE GİTTİ!

Behice'nin akıllara durgunluk veren hamlesini Züleyha durdurdu. Gözünü açıp başında elinde şırınga ile Behice'yi görünce son canıyla bağırıp yardım isteyen Züleyha kurtuldu. Ancak, ağır ilaçlar aldığı için kimseyi gördüklerine inandıramadı. Züleyha'nın iddiası olarak kalan Behice'nin ölümcül ziyaretini duyan Müjgan da, iftirasının hesabını sormak için cezaevine gitti. Züleyha'nın canını bir kez daha yakan ziyaret iki kadın için de acı dolu oldu.