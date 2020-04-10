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Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Yılmaz gerçekleri öğrenebildi mi?
Atv'nin fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 9 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümüyle reytinglere damga vurdu. Heyecanın doruklarda olduğu yeni bölüm, yüksek izlenme oranıyla 100 program arasında birinci oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 63'ncü bölümünde neler yaşandı? Gerçeklere çok yaklaşan Yılmaz, Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğrenebildi mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 11:40
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