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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Behice köşeye sıkıştı! Sır perdesi aralanıyor Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Behice köşeye sıkıştı! Sır perdesi aralanıyor
Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yayınlanan 83. bölümü ile reytingleri altüst etti. Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olan dizi, zirvenin tek sahibi oldu. Hünkar'ın ölümünü araştırmaya devam eden Züleyha polis arkadaşından yardım isterken ortaya çıkan görgü tanığı sır perdesini araladı. Köşeye sıkışan Behice ise kendini ortaya attı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 83. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 12.02.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 11:18
Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,20 izlenme oranı ve %25,02 izlenme payı, AB'de %8,43 izlenme oranı ve %17,82 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,53 izlenme oranı ve %21,44 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 83.bölümünde #GönlümDiyorKi etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR GÖKTEN PARA YAĞDI AMA BEHİCE VE GAFFUR'A NASİP OLAMADI!
İnşaat sahasında para ortaya çıkınca, araziye bakmaya gelen Behice de kendini ortaya attı! Yılmaz'ın kayıp 30 milyonunun bulunduğundan çok emindi! Ve üstelik de haklıydı da!
Para ortaya çıkınca Behice bir tenekeye, Gaffur ceplerine doldurmaya kalkıştı. Ancak, olay bir devlet kurumunun inşaatında meydana geldiğinden, tüm para toplandı, sayıldı ve tutanak tutuldu. Arazi, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlandığından, içinden çıkan para da resmi olarak kuruma geçmiş oldu.
Bu durum, elbette Behice'yi çıldırttı! Önce Züleyha'dan hesap sormak için konağın kapısına dayandı! Sevda ile karşı karşıya geldi! Gelmekle kalmadı, hakaretler etti ve Sevda'dan tokadı da yedi! İki kadını çalışanlar güçlükle ayırdı!
Behice, Müjgan'dan Kerem Ali'nin adına açılan bir hesap olduğunu ama onların bu parayı kullanamayacağını da öğrendi! Bu duruma öyle çok tepki verdi ki, Müjgan da ondan uzaklaştı.
BEHİCE KRİZİ DEMİR'İ ÇILDIRTTI! GAFFUR DAYAĞI YEDİ!
Behice, etrafındaki çember daraldıkça, kendini kurtarmak için ne yapacağını şaşırdı. Elindeki tek koz olan Gaffur'un sırrı ile en azından ona işlerini yaptırmak istedi. Hapse girme korkusuyla onun işlerine koştu ama Demir bu durumu öğrenince, Gaffur'un üzerine yürüdü!
ZÜLEYHA YALNIZ GECELERİNİ SORGULARKEN, DEMİR ÜMİT'İN RÜZGARINDA…
Gündüz telefonlaşmaya, geceleri de buluşmaya başlayan Demir ve Ümit arasındaki ilişki ilerlerken, Züleyha da Demir'in nereye gittiğini merak etmeye başladı. Sevda "siz bir ailesiniz" dedikçe, ne yapacağını bilemez hale geldi.
Ümit, Demir ile görüştükçe, Fikret de Ümit'i aşık olmaması için uyarmaya başladı. Oysa kendisi de Müjgan'dan vazgeçemez hale geldi!