Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Behice köşeye sıkıştı! Sır perdesi aralanıyor

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,20 izlenme oranı ve %25,02 izlenme payı, AB'de %8,43 izlenme oranı ve %17,82 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,53 izlenme oranı ve %21,44 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 83.bölümünde #GönlümDiyorKi etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.