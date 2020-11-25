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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir virüsün dünyayı ele geçireceğini açıklamıştı! Ünlü kahin koronavirüs için bitiş tarihi verdi Bir virüsün dünyayı ele geçireceğini açıklamıştı! Ünlü kahin koronavirüs için bitiş tarihi verdi
Çin'in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni gelişmeler yaşanırken herkes normal hayata ne zaman geçileceğini merak ediyor. Daha önce böyle bir virüsün dünyayı ele geçireceğini açıklayan kahin Nicolas Aujula, bu kez salgının bitişi için tarih verdi.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 10:34
2019 yılında "Dünyaca ünlü bir kilise yanacak" kehanetiyle adından söz ettiren Nicolas Aujula'dan yeni kehanet geldi.
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Koronavirüs salgını henüz ortada yokken böyle bir virüsün çıkacağına dair kehanetlerde bulunan Aujula, dünyada 1 milyondan fazla can alan ölümcül salgınla ilgili bir açıklama daha yaptı.
"Fanzine Official" adlı Instagram sayfasında yer alan haberde aşı çalışmalarıyla birlikte salgının 2021'de son bulacağı söylentilerinin aksine kahin Aujula, koronavirüsün 2022'de biteceğini söyledi.
34 yaşındaki kahin, Çin ve Küba'daki depremleri, Londra'daki taksici protestolarını ve Justin adlı kamuya mal olmuş bir kişinin (Justin Trudeau, Kanada Başbakanı) içinde bulunduğu skandalı bilmişti.
Aujula'nın en çok ses getiren kehanetlerinden biri de Trump'la ilgili. Kahin, Trump,'ın 2020 seçimlerini kaybedeceğini ancak giderken sessizce gitmeyeceğini ve gidişinin büyük ses getireceğini ileri sürmüştü.