Bir virüsün dünyayı ele geçireceğini açıklamıştı! Ünlü kahin koronavirüs için bitiş tarihi verdi

Çin'in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni gelişmeler yaşanırken herkes normal hayata ne zaman geçileceğini merak ediyor. Daha önce böyle bir virüsün dünyayı ele geçireceğini açıklayan kahin Nicolas Aujula, bu kez salgının bitişi için tarih verdi.