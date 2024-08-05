05 Ağustos 2024, Pazartesi
Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı değişimiyle olay oldu! 'Kahverengi gözlerin' şarkısıyla akıllara kazınmıştı...
"Bir Şarkısın Sen" yarışmasıyla tanınan ve sevimliliğiyle hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, yıllar içinde öyle bir değişti ki, gören tanıyamadı. Programın sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği dönemde "Fındık Kurdu" lakabıyla bilinen Berna Karagözoğlu, şarkıcılık kariyerinde ilerliyor. Son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...
Giriş: 05.08.2024 09:01 Güncelleme: 05.08.2024 09:05
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