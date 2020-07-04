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Bir paylaşımdan servet kazandı! İşte Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri

Şöhre dünyasının en çok kazanan isimleri, Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla da adeta para basıyorlar. Instagram inceleme hizmeti olan Hopper HQ Instagram'dan en çok kazanan ünlülerin listesini yayınladı. Ünlülerin paylaştıkları içerik başına aldıkları ücretler, dudak uçuklattı. İşte post başına en çok para kazanan ünlüler…

Giriş Tarihi: 04.07.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 10:38
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Bir paylaşımdan servet kazandı! İşte Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri

Boy gösterdikleri yapımlar, konserler ya da oynadıkları maçlardan para kazanan ünlü isimler; milyonların takip ettikleri sosyal medya hesaplarından da kazanç elde ediyor. İşte Instagram'dan en çok kazanan ünlüler ve bir paylaşım karşılığı aldığı ücretler...

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Bir paylaşımdan servet kazandı! İşte Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri

NEYMAR

Paris Saint-Germain FC takımında forma giyen Neymar 139 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar için 704 bin dolar kazanıyor.

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Bir paylaşımdan servet kazandı! İşte Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri

TAYLOR SWIFT

Şarkıcı Taylor Swift, listede 9. sırada yer alıyor. 135 milyon takipçisi olan Swift, paylaşımlarından 722 bin dolar kazanç sağlıyor.

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Bir paylaşımdan servet kazandı! İşte Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri

JUSTIN BIEBER

Geçtiğimiz haftalarda taciz iddialarıyla gündeme gelen genç şarkıcı Justin Bieber, 139 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar için 747 bin dolar kazanıyor.

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Bir paylaşımdan servet kazandı! İşte Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri

BEYONCE KNOWLES

Şarkıcı Beyonce ise 149 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı içeriklerin her biri için 770 bin dolar kazanç elde ediyor.