Bir paylaşımdan servet kazandı! İşte Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri

Şöhre dünyasının en çok kazanan isimleri, Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla da adeta para basıyorlar. Instagram inceleme hizmeti olan Hopper HQ Instagram'dan en çok kazanan ünlülerin listesini yayınladı. Ünlülerin paylaştıkları içerik başına aldıkları ücretler, dudak uçuklattı. İşte post başına en çok para kazanan ünlüler…