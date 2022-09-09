Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif Fırat’ın teklifine ne yanıt verecek?

Atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Merakla beklenen ikinci bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın ikinci bölümünde yaşanacaklar...