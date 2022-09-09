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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif Fırat’ın teklifine ne yanıt verecek?

Atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Merakla beklenen ikinci bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın ikinci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 09.09.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 15:48
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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif Fırat’ın teklifine ne yanıt verecek?

2.Bölüm Özeti:

Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif Fırat’ın teklifine ne yanıt verecek?

Güneş'in varlığını kabullenemezken onunla bir bağ kurmaya, onun için endişelenmeye başlar.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif Fırat’ın teklifine ne yanıt verecek?

Fırat, Dila'nın altı yıllık yokluğunun yarattığı soru işaretleriyle boğuşurken Dila, yıllarca arka plana itilmesinin ve hor görülmesinin intikamını almaya hazırlanır.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif Fırat’ın teklifine ne yanıt verecek?

Elif, Fırat'ın iş teklifini değerlendirirken Güneş için zor günlerin başladığını bilmiyordur.

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Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif Fırat’ın teklifine ne yanıt verecek?

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.