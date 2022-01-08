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Bir ilki başarmıştı! Oscarlı oyuncu Sidney Poitier hayatını kaybetti

En iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi oyuncu olan Sidney Poitier, 94 yaşında hayatını kaybetti. 94 yaşında yaşama veda eden Poitier, 1997'den 2007'ye kadar Bahamalar'ın Japonya Büyükelçisi olarak görev yapmış ve 2009'da eski ABD Başkanı Barrack Obama tarafından insanlığa katkılarından ötürü en yüksek sivil onur madalyası olan "Başkanlık Özgürlük Nişanı" verilmişti.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 11:28
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Bir ilki başarmıştı! Oscarlı oyuncu Sidney Poitier hayatını kaybetti

En iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi aktör olan Hollywood yıldızı Sidney Poitier'ın 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

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Bir ilki başarmıştı! Oscarlı oyuncu Sidney Poitier hayatını kaybetti

Aslen Bahamalı olan ve 1927'de ABD'nin Miami kentinde doğan Poitier, 1958'de The Defiant Ones ile Oscar'a aday gösterilmesinin ardından 1963'te Tarladaki Zambaklar filmi ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.

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Bir ilki başarmıştı! Oscarlı oyuncu Sidney Poitier hayatını kaybetti

2001 yapımı Training Day adlı filmle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ikinci siyahi aktör olan Denzel Washington, ödülünü aldığı sırada yaptığı konuşmada, Poitier'i överek, "Ben her zaman senin peşinde olacağım Sidney. Her zaman ayak izlerini takip edeceğim. Yapmayı tercih edeceğim başka bir şey yok efendim" ifadelerini kullanmıştı.

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Bir ilki başarmıştı! Oscarlı oyuncu Sidney Poitier hayatını kaybetti

Aynı törende Poitier ise, ABD sinemasına yaptığı katkılardan dolayı Onursal Akademi Ödülü almıştı.

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Bir ilki başarmıştı! Oscarlı oyuncu Sidney Poitier hayatını kaybetti

Poitier, 1997'den 2007'ye kadar Bahamalar'ın Japonya Büyükelçisi olarak görev yapmış ve 2009'da eski ABD Başkanı Barrack Obama tarafından insanlığa katkılarından ötürü en yüksek sivil onur madalyası olan "Başkanlık Özgürlük Nişanı" verilmişti.