Bir ilki başarmıştı! Oscarlı oyuncu Sidney Poitier hayatını kaybetti

En iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyahi oyuncu olan Sidney Poitier, 94 yaşında hayatını kaybetti. 94 yaşında yaşama veda eden Poitier, 1997'den 2007'ye kadar Bahamalar'ın Japonya Büyükelçisi olarak görev yapmış ve 2009'da eski ABD Başkanı Barrack Obama tarafından insanlığa katkılarından ötürü en yüksek sivil onur madalyası olan "Başkanlık Özgürlük Nişanı" verilmişti.