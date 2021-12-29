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Bir daha kardeş kanı dökülmeyecek | Destan 6. yeni bölüme damga vuran sahne

ATV ekranında başladığı ilk günden itibaren diziseverlerin beğenisini kazanan "DESTAN" yayınlanan son bölümü (6. yeni bölüm) ile yine en çok izlenenler arasında girdi. Akkız ve Batuga'nın duygusal veda konuşmasının yayınlandığı sahne ise sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolar arasında girdi. Öte yandan salı akşamlarına damga vuran dizinin "Destan 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu ise yanıt buldu. Ayrıntılar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.12.2021 01:21 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 01:31
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Bir daha kardeş kanı dökülmeyecek | Destan 6. yeni bölüme damga vuran sahne

Ebru Şahin'in "Akkız" karakteriyle büyük beğeni topladığı ve kısa süre içerisinde salı akşamlarının en çok izlenen dizileri arasına giren DESTAN yayınlanan son bölümyle yine seyirciyi etkiledi. Rating listelerinin üst sıralarına demirleyen ATV'nin dizisi sosyal medyada #ÇiftbaşlıKurt etiketiyle ise en çok konuşulanlar arasında girdi. İşte yayınlanan 6. son bölüme damga vuran sahneler...

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Bir daha kardeş kanı dökülmeyecek | Destan 6. yeni bölüme damga vuran sahne

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. 'Destan'ın altıncı bölümünde, Batuga, Yaman'dan aldığı destekle tünelin kazılması sağladı ve Akkız'a sürpriz yaptı. Kaçış operasyonunu tüm detayları ile planlamak isteyen Batuga, gizlice buluştuğu Akkız'a annesinin mücevherlerinin bulunduğu değerli taşlarla dolu bir sandığı hediye etti ve "Anamın mücevherleri. Dağlı kızları tünellerden çıkar, gidin burdan. Ben de mahzendeki çocuğu salayım" dedi.

DESTAN 6. YENİ BÖLÜM SAHNE - VİDEO İZLE

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Bir daha kardeş kanı dökülmeyecek | Destan 6. yeni bölüme damga vuran sahne

Akkız "Ben bir yere gitmiyorum" diyerek rest çekerken, "Bak tüneli açtık, ilk fırsatta kaçıp Çolpan Han'la buluşacağım. Tılsım Bikemi tuzağa düşüren albızı bulcam. Gerçek ortaya çıkınca sen de babanın önüne çıkacaksın, benim aklım var diyeceksin, hakkın olanı alacaksın" dedi. Batuga'nın cevabı ise "Sen de taht törenimi asıldığın kazıktan izlersin" oldu: "Balamir'i duymadın mı kurultay toplamaya kalktı! Yağma toyu beyleri bir zaman oyalayacak, çift başlı kurdun asıl pençesi bulunmazsa o kurultay eninde sonunda toplanacak, babam tahtı kaybedecek! O yüzden Gök Hanı var gücüyle senin peşine düşecek! O çocuğu er ya da geç konuşturacak! Seni de o direğe asacak!"

Batuga, "Çolpan Han'ı bul, obanızı toplayın göç edin! Babam sizi yakalayamazsa kan dökemez" deyince Akkız, "Dağ obası bir kere daha sürülmeyecek! Bir kere daha kardeş kanı dökülmeyecek! Ben gerçeği bulacağım, Gök'le Dağın oğlu çift başlı kurt olacak! Gök'le Dağ'ı bir edecek ve Bozkır'a dirlik gelecek" diye yanıt verdi.

Batuga ise kararını çoktan vermişti. Batuga "Sana ilk ve son buyruğumdur Akkız. Dostlarını al, hanını bul, göçün gidin buralardan. Bir daha bu saraya ayak basmayasın! Gökleri de öcünü de beni de unutasın" deyince Akkız istemeyerek de olsa "Buyruğun başım üstünedir Teginim" dedi.

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Bir daha kardeş kanı dökülmeyecek | Destan 6. yeni bölüme damga vuran sahne

ALPAGU HAN'IN KADERİ AKKIZ'A EMANET

Batuga'nın çabaları sayesinde Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi başaran Akkız, Balamir'in hamlesi sayesinde yeniden şüpheli duruma düşse de bu durumdan kurtulmayı başardı.

DESTAN 6. YENİ BÖLÜM SAHNE - VİDEO İZLE

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Bir daha kardeş kanı dökülmeyecek | Destan 6. yeni bölüme damga vuran sahne

Sayarın bahçesinde asılı olan kişinin aslında çift başlı kurtun pençesi olmadığı iddiasını ortaya atan küçük Hamza derhal sorguya alındı. Balamir, Alpagu Han'ın otoritesini sarsmanın mutluluğu içindeyken, küçük Hamza ile Akkız'ın tesadüfi karşılaşması esnasındaki davranışları şüphe çekti.

Hamza ve Akkız derhal sorguya alınırken, Batuga'nın çabası sayesinde Akkız durumdan sıyrılmayı başardı. Sorgulamanın sonunda şüpheler ortadan kalktı, Alpagu Han'ın Akkız'la yalnız görüşmek istedi.

Hayli şaşırtan Akkız, babasının katili olan Alpagu Han'la baş başa kalınca yine kendine hakim olmakta zorlandı. Oysa Alpagu Han'ın derdi başkaydı. Yaraları bir türlü iyileşmeyen ve günden güne güç kaybeden Alpagu Han, Akkız'a şöyle seslendi: "Oğlumun hayatını kurtaran

Dağlı kıza güvenebilir miyim anlamaya çalışırım. Aslında ben kimseye güvenmem. Dağlı bir kıza hiç güvenmem ama zamanım kalmadı. Dağlı kıza güvenmek zorundayım çünkü güvenmezsem öleceğim. Dağlı kıza güvenmek zorundayım çünkü az önce yarama şifa olabilecek tek adamı tanıdığını söyledi. Kün Ata'yı."

Akkız bu sözler karşısında hem şaşırdı hem de rahatladı. Alpagu Han şöyle devam etti: "Batuga'nın anası... Ninniyi öğrendiğin Tılsım Bike... Kün Ata'nın iyi edemeyeceği yara yok derdi. Dağ obasına adam gönderdim ama orada yok. Günlerdir aratırım. Nerede bilir misin?"

Akkız'ın bu sözlere cevabı Alpagu Han'ı hayli sinirlendirdi: "Bilsem de söylemem." Alpagu Han'ın tepki göstermesi üzerine Akkız, "Siz belki ölmemek için bir Dağlıya güvenirsiniz ama bir Dağlı ölse de size güvenmez. Kusura bakmayın. Dağ bikesini öldüren Gök hanına Dağ'ın Kün Ata'sını teslim etmem."

Bu sözler karşısında çılgına dönen Alpagu, Akkız'ın elindeki koz karşısında çaresiz olduğunu anladı: "Ben toyumda kopan fırtınayı dindireceğim, sen de bir daha dü ̧süneceksin. Seni şimdilik zindana attırmam çünkü elinde Kün Ata var. Ama yaramdan tek bir kis ̧inin haberi olursa… Acundaki her Dağlıyı oğlumun anasının yanına gönderirim! Çık!"