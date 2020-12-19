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Bir Annenin Günahı’nın yıldızı Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer Afra Saraçoğlı ile aralarında…
Bir Annenin Günahı dizisindeki Yusuf rolüyle ekranlara geri dönen Mert Yazıcıoğlu dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Aşk 101 dizisiyle kariyerinde yükselişe geçen Yazıcıoğlu'nun özel hayatı araştırma konusu oldu. Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu boyuyla merak konusu oldu. İşte Mert Yazıcıoğlu ve birçok ünlü ismin boyu...
Giriş Tarihi: 19.12.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 16:37
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