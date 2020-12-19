Bir Annenin Günahı dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Yazıcıoğlu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu boyuyla merak konusu oldu. İşte Mert Yazıcıoğlu ve birçok ünlü ismin boyu…

