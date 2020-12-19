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Haberler Galeri Bir Annenin Günahı’nın yıldızı Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer Afra Saraçoğlı ile aralarında…

Bir Annenin Günahı’nın yıldızı Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer Afra Saraçoğlı ile aralarında…

Bir Annenin Günahı dizisindeki Yusuf rolüyle ekranlara geri dönen Mert Yazıcıoğlu dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Aşk 101 dizisiyle kariyerinde yükselişe geçen Yazıcıoğlu'nun özel hayatı araştırma konusu oldu. Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu boyuyla merak konusu oldu. İşte Mert Yazıcıoğlu ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 16:37
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Bir Annenin Günahı’nın yıldızı Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer Afra Saraçoğlı ile aralarında…

Bir Annenin Günahı dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Yazıcıoğlu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu boyuyla merak konusu oldu. İşte Mert Yazıcıoğlu ve birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Annenin Günahı’nın yıldızı Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer Afra Saraçoğlı ile aralarında…

Kaan Urgancıoğlu – 183 CM

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Bir Annenin Günahı’nın yıldızı Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer Afra Saraçoğlı ile aralarında…

Çağatay Ulusoy – 188 CM

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Bir Annenin Günahı’nın yıldızı Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer Afra Saraçoğlı ile aralarında…

Hilal Altınbilek – 175 CM

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Bir Annenin Günahı’nın yıldızı Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer Afra Saraçoğlı ile aralarında…

Hande Erçel – 175 CM