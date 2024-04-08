09 Nisan 2024, Salı
Berfin babasıyla aynı filmde... İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kızını bir de şimdi görün!
İnci Taneleri dizisindeki Azem karakteriyle oldukça konuşulan Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Şu sıralar, kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı yönündeki haberlerle adından söz ettiren usta oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Yılmaz Erdoğan'ın kızını merak edenler, şaşırtıcı bir bilgiyle karşılaştı. İşte, Yılmaz Erdoğan'ın ilk göz ağrısı Berfin'in son hali...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 08:50
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