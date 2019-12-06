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Benim Tatlı Yalanım’ın Suna’sı Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi herkesi şaşırttı

Benim Tatlı Yalanım dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle gönüllere taht kuran Aslı Bekiroğlu sevgilisiyle şaşırttı. Benim Tatlı Yalanım dizisinde başrolü paylaşan Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı aralarındaki uyumla dikkatleri çekmiş ve ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. İkilinin özel hayatını mercek altına alan sevenleri gerçeğin çok farklı olduğunu anladı. Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabını takip edenler Can Koçkan ile aşk yaşadığını fark etti. İşte Aslı Bekiroğlu ve sevgilisinin o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 17:17
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Benim Tatlı Yalanım’ın Suna’sı Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi herkesi şaşırttı

Benim Tatlı Yalanım dizisiyle söz ettiren Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.

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Benim Tatlı Yalanım’ın Suna’sı Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi herkesi şaşırttı

Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın birlikte verdikleri pozlar da sevenlerini heyecanlandırdı. İkilinin özel hayatı hakkına araştırma yapan izleyicileri gerçeğin çok farklı olduğunu anladı.

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Benim Tatlı Yalanım’ın Suna’sı Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi herkesi şaşırttı

Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını takip sevenleri Aslı Bekiroğlu'nun Can koçkan ile ilişkisi olduğunu fark etti.

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Benim Tatlı Yalanım’ın Suna’sı Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi herkesi şaşırttı

İşte Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan…

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Benim Tatlı Yalanım’ın Suna’sı Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi herkesi şaşırttı

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