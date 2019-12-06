Benim Tatlı Yalanım’ın Suna’sı Aslı Bekiroğlu’nun sevgilisi herkesi şaşırttı

Benim Tatlı Yalanım dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle gönüllere taht kuran Aslı Bekiroğlu sevgilisiyle şaşırttı. Benim Tatlı Yalanım dizisinde başrolü paylaşan Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı aralarındaki uyumla dikkatleri çekmiş ve ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. İkilinin özel hayatını mercek altına alan sevenleri gerçeğin çok farklı olduğunu anladı. Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabını takip edenler Can Koçkan ile aşk yaşadığını fark etti. İşte Aslı Bekiroğlu ve sevgilisinin o fotoğrafları...