23 Temmuz 2022, Cumartesi
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil Özbekistan'da! Sınır tanımayan Firuze...
atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi İstanbul çekimlerinin ardından Özbekistan'a gitti. Dizide sınır tanımayan doktorlardan Firuze'ye hayat veren Pelin Akil rol arkadaşı Oktay Kaynarca'yı anlattı. Kaynarca'nın çok merhametli olduğu belirten Akil, "Çok düşünen, net konuşan, güzel yürekli bir insan" dedi.
Giriş Tarihi: 23.07.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 09:11
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