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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil Özbekistan'da! Sınır tanımayan Firuze...

atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi İstanbul çekimlerinin ardından Özbekistan'a gitti. Dizide sınır tanımayan doktorlardan Firuze'ye hayat veren Pelin Akil rol arkadaşı Oktay Kaynarca'yı anlattı. Kaynarca'nın çok merhametli olduğu belirten Akil, "Çok düşünen, net konuşan, güzel yürekli bir insan" dedi.

Giriş Tarihi: 23.07.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 09:11
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil Özbekistan’da! Sınır tanımayan Firuze...

Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikâyesine imza attığı atv'nin yeni sezonda ekrana gelecek dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin Özbekistan çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil Özbekistan’da! Sınır tanımayan Firuze...

Dizide Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil de Özbekistan'a giden ekibin içinde yer aldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil Özbekistan’da! Sınır tanımayan Firuze...

Daha önceki projelerinde Oktay Kaynarca ile kamera karşına geçen Pelin Akil, rol arkadaşı hakkında ilk kez konuştu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil Özbekistan’da! Sınır tanımayan Firuze...

PARTNERİNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Akil, "Oktay Kaynarca'yı tek bir cümlede anlatmak istersem 'Çok düşünen, net konuşan, sohbetiyle enerjisiyle ortama neşe saçan, babacan, merhametli, çocuk aşığı, kendisini çok sevdiğim çalışması çok eğlenceli, güzel yürekli' derim. Daha önce de birlikte çalıştık" dedi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil Özbekistan’da! Sınır tanımayan Firuze...

Pelin Akil, hayat verdiği Firuze karakteri için de "Sınır tanımayan doktorlardan olan Firuze, birçok zorlu ortamda görevini yapmış. Cezayir'le (Oktay Kaynarca) tanışmaları da bu görevlerin birinde olmuş. Zeki, kararlı ve ne yaptığını ne istediğini bilen bir kadın" dedi.