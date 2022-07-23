Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil Özbekistan’da! Sınır tanımayan Firuze...

Pelin Akil, hayat verdiği Firuze karakteri için de "Sınır tanımayan doktorlardan olan Firuze, birçok zorlu ortamda görevini yapmış. Cezayir'le (Oktay Kaynarca) tanışmaları da bu görevlerin birinde olmuş. Zeki, kararlı ve ne yaptığını ne istediğini bilen bir kadın" dedi.