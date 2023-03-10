Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna yeni transfer! Dizi şahlanış dönemine girdi! Kalpten istenen ismi getirdiler!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dizisi kısa sürede çok sevildi. Dizinin yeni bölümleriyle birlikte heyecan daha da doruklara ulaşırken EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavalı karakteriyle katıldı. Sevilen diziye renk getiren oyuncu izleyiciden tam not aldı.