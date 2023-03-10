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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna yeni transfer! Dizi şahlanış dönemine girdi! Kalpten istenen ismi getirdiler!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dizisi kısa sürede çok sevildi. Dizinin yeni bölümleriyle birlikte heyecan daha da doruklara ulaşırken EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavalı karakteriyle katıldı. Sevilen diziye renk getiren oyuncu izleyiciden tam not aldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 15:23
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna yeni transfer! Dizi şahlanış dönemine girdi! Kalpten istenen ismi getirdiler!

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna yeni katılan ünlü oyuncu Engin Benli Tatavalı karakteriyle izleyiciden tam not aldı. Cezayir Türk ile olan düşmanlığı diziye büyük heyecan katan Tatavalı karakteri ve Engin Benli çok sevildi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna yeni transfer! Dizi şahlanış dönemine girdi! Kalpten istenen ismi getirdiler!

EDHO'DAN BEKLENEN TRANSFER SÜKSE YARATTI

Salı günlerine damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başladı. Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler heyecana neden olmaya devam ediyor. Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekerken yeni isimler kadroya tek tek dahil ediliyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna yeni transfer! Dizi şahlanış dönemine girdi! Kalpten istenen ismi getirdiler!

EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna yeni transfer! Dizi şahlanış dönemine girdi! Kalpten istenen ismi getirdiler!

ENGİN BENLİ KİMDİR?

Engin Benli, 1970 yılında İzmir'de doğdu. Tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duyan Benli'nin profesyonel yaşama adımı üniversite ile oldu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak başladı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna yeni transfer! Dizi şahlanış dönemine girdi! Kalpten istenen ismi getirdiler!

Özellikle 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomiser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini, Göç Zamanı dizisinde ise Artem Midyat karakterini canlandırdı. 2019'da Diriliş Ertuğrul dizisinin 134. bölümünde Alıncak karakteriyle diziye dahil oldu.