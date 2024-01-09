Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki performansıyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Oktay Kaynarca, özel hayatıyla da yakın takipte! Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca'nın ailesi de en az kendisi kadar merak ediliyor. Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca ise güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İşte Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kardeşi...