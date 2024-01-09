09 Ocak 2024, Salı
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki performansıyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Oktay Kaynarca, özel hayatıyla da yakın takipte! Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca'nın ailesi de en az kendisi kadar merak ediliyor. Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca ise güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İşte Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kardeşi...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 14:56
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