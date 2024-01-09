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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki performansıyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Oktay Kaynarca, özel hayatıyla da yakın takipte! Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca'nın ailesi de en az kendisi kadar merak ediliyor. Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca ise güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İşte Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kardeşi...

Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 14:56
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki performansıyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Oktay Kaynarca, bu kez kardeşiyle gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Oktay Kaynarca'nın kardeşi başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK