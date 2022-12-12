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Ben Bu Cihana Sığmazam’da intikam vakti! Cezayir harekete geçiyor

Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölümüyle yine ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni bölümünde acı kayıpla yıkılan Cihangir intikam peşine düşecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:13
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cihangir intikam peşinde
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cihangir intikam peşinde

13.Bölüm:

Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledikten sonra onu vuran kişiyi ekranda görür ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında bulur. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi Fransız Jean Luc'tur.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cihangir intikam peşinde
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cihangir intikam peşinde

Herkes Cezayir'in bir an önce intikam almasını beklerken o ilk defa bu kadar çaresiz kalır. Cezayir, ilk defa etrafındakileri sükunetiyle şaşırtır. Dumrul'un ölümüne sebep olan bu düşmanla ilgili bilgi sadece Atakan'da vardır. Cezayir ise Jean Luc ile yüzleşmek için harekete geçer. Atakan'dan bilgi alır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cihangir intikam peşinde
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cihangir intikam peşinde

Zor bir dönem geçiren Firuze, Dumrul'un da ölmesiyle iyice hassaslaşır. Leyla, Dumrul için Firuze'nin evine taziyeye gelince Leyla ve Firuze karşı karşıya gelir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cihangir intikam peşinde
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cihangir intikam peşinde

İki kadın sert bir yüzleşme yaşar. Leyla, Firuze'nin söylediği bir söz üzerine Cezayir'e karşı içinde bir şüphe uyanır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cihangir intikam peşinde
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cihangir intikam peşinde

Meltem'in hırsları Bekir'i giderek sıkıştırırken Meltem, beklenmedik bir davranışta bulunur. Meltem'in yanlış hareketini Leyla yakalar ve Meltem'i kendisiyle yüzleştirir.