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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir tehdit altında! Pakt’a nasıl cevap verecek?

Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 19. bölümüyle yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünde, Cezayir ve Firuze Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Peki Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 19. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:30
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir tehdit altında! Pakt’a nasıl cevap verecek?

19.Bölüm:

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir tehdit altında! Pakt’a nasıl cevap verecek?

Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir tehdit altında! Pakt’a nasıl cevap verecek?

Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir tehdit altında! Pakt’a nasıl cevap verecek?

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir tehdit altında! Pakt’a nasıl cevap verecek?

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.