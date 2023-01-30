Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir tehdit altında! Pakt’a nasıl cevap verecek?

Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 19. bölümüyle yayınlanacak olan dizinin yeni bölümünde, Cezayir ve Firuze Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Peki Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 19. bölümünde yaşanacaklar...