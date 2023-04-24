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Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir düşmanıyla yüzleşecek!

Ben Bu Cihana Sığmazam 28'nci bölümüyle yine nefes kesecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'i başrollerinde buluşturan fenomen dizinin yeni bölümünde Cezayir düşmanıyla yüzleşecek. "Tatavlalı'nın fişini çekebilirsin!" sözlerinin damgasını vurduğu yeni bölümde Sahra Şaş, Azra Malek (Kayıkçı'nın kızı) karakteriyle ilk kez seyircinin karşısına çıkacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 11:19
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir düşmanıyla yüzleşecek!

atv'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a Sahra Şaş dahil oldu. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'da Sahra Şaş, Azra Malek (Kayıkçı'nın kızı) karakteriyle 28.bölümde (25 Nisan Salı) seyircinin karşısına çıkacak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir düşmanıyla yüzleşecek!

Sahra Şaş'ın canlandıracağı Azra Malek karakteri sanata, doğaya, dövüş sanatlarına ve avlanmaya olan merakının yanı sıra tıp doktorudur. Sahra Şaş'ın karakteri, seyirciye büyük bir sürpriz yaşatacak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir düşmanıyla yüzleşecek!

28.Bölüm:

Cezayir'in kadim dostu Kurban'la ilgili ihanet şüpheleri artar ve bu hususta önlemini alır. Tatavlalı, Cezayir'den kurtulduğunu düşünürken peşine Kayıkçı takılır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir düşmanıyla yüzleşecek!

Kayıkçı, Tatavlalı'nın güvendiği adamlarından birini kendi tarafına çekerek Tatavlalı'nın ölümünü planlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir düşmanıyla yüzleşecek!

Düşmanların hamleleriyle zehirlenen Firuze, hem kendi hayatı hem de bebeğinin hayatı için mücadele verir.