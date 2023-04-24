Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir düşmanıyla yüzleşecek!

Ben Bu Cihana Sığmazam 28'nci bölümüyle yine nefes kesecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'i başrollerinde buluşturan fenomen dizinin yeni bölümünde Cezayir düşmanıyla yüzleşecek. "Tatavlalı'nın fişini çekebilirsin!" sözlerinin damgasını vurduğu yeni bölümde Sahra Şaş, Azra Malek (Kayıkçı'nın kızı) karakteriyle ilk kez seyircinin karşısına çıkacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...