The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Başarılı yapım The Witcher'ın yeni sezonuyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Hayranları Netflix tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Daha önce çekimleri ertlenen dizi, setteki virüs vakalarının artmasıyla Netflix tarafından tekrar ertelendi. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?