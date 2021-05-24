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Haberler Galeri Beklenen paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

Beklenen paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. 5. sezon fragmanı hakkında paylaşım geldi. Dizinin hayranları yeni sezonla birlikte, dizide İstanbul karakterinin olup olmayacağını merak ediyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 18:09 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 18:09
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Beklenen paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yeni sezon için detaylar belli olmaya başlarken, fragman sorgulamaları hızlandı. Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in 5. sezon fragmanı geldi. Türk hayranları yeni sezonda İstanbul karakterinin diziye dahil olup olmayacağı merakla takip ediliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

Netflix, La Casa De Papel dizisinin 5. sezon yayın tarihini açıkladı. Çekimlerinin geçtiğimiz hafta bittiği duyurulan dünyaca ünlü İspanyol yapımın aynı zamanda finali olacak bu sezonda Netflix farklı bir strateji izleyeceğinin sinyalini verdi. Şimdiye kadar tüm sezonları tek bir tarihte gösterime giren La Casa De Papel bu kez yılın belirli zamanlarında parça parça yayınlanacak.

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Beklenen paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 3 AY ARAYLA GÖSTERİME GİRECEK

Bugün YouTube kanalından kısa bir tanıtım videosu paylaşan Netflix, La Casa De Papel dizisinin 5. sezonunun iki kısımda yayınlanacağını duyurdu. 5 bölümden oluşan ilk kısmı 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak dizinin geri kalan 5 bölümünün ise 3 Aralık'ta platforma ekleneceği belirtildi. Böylelikle La Casa De Papel'in toplamda 10 bölümle final yapacağı kesinleşti.

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Beklenen paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

La Casa de Papel'in arkasındaki bir numaralı isim olan Alex Pina konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Salgının ortasında 5. kısmı yazmaya başladığımızda, on bölümlük sezondan bekleneni değiştirmemiz gerektiğini hissettik ve ilk ciltte sezon finali veya dizi finali hissini yaratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve Çete'yi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz."

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Beklenen paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...

İSTANBUL LA CASA DE PAPEL YENİ SEZONDA YER ALACAK MI?

La Casa De Papel'deki ekibin şehirlerden oluşan kod adı bulunuyor. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu dizi ile ilgili son zamanlarda "İstanbul" karakterinin de geleceği iddia edildi. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı ile bu soruların da yanıt bulması bekleniyor.