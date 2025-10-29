29 Ekim 2025, Çarşamba
Beklenen an geldi! "Kuruluş Orhan" şimdi atv'de
atv'nin reyting rekorları kıran Kuruluş dizisinin devamı olan 'Kuruluş Orhan' için beklenen an geldi! Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun 'Orhan Bey' karakterini canlandırdığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve büyüleyici atmosferiyle şimdi izleyiciyi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Oyuncu kadrosundan karakter analizlerine, ilk bölümde yaşanacak gelişmelerden başrol açıklamalarına kadar diziye dair tüm detaylar haberimizde!
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:39