Başkan Erdoğan’ın müjdesi sanat dünyasında heyecan yarattı! ‘Bizi kimse tutamaz’

Uğur Işılak:

YOLUMUZ AÇIK OLSUN

Devleti adına büyük düşünüp yüce bir mefkûre peşinde koşanları görmek bile müjdedir. Allah yolumuzu açık eylesin. Umut olacak bir müjdeye somurtmak için ya basiretsiz ya da haysiyetsiz olmak lazım.