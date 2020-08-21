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Başkan Erdoğan’ın müjdesi sanat dünyasında heyecan yarattı! ‘Bizi kimse tutamaz’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde vereceğine yönelik açıklaması sanat dünyasında da büyük heyecan yarattı. Bugün 15.00'te Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklama büyük bir merakla beklenirken ünlü isimler de hem tahminlerini hem de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Giriş Tarihi: 21.08.2020 09:22Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 09:24