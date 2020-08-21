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Başkan Erdoğan’ın müjdesi sanat dünyasında heyecan yarattı! ‘Bizi kimse tutamaz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde vereceğine yönelik açıklaması sanat dünyasında da büyük heyecan yarattı. Bugün 15.00'te Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklama büyük bir merakla beklenirken ünlü isimler de hem tahminlerini hem de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.08.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 09:24
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Başkan Erdoğan’ın müjdesi sanat dünyasında heyecan yarattı! ‘Bizi kimse tutamaz’

yarattı. Ünlü isimler hem tahminlerini söyledi, hem de mutluluklarını paylaştı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları…

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Başkan Erdoğan’ın müjdesi sanat dünyasında heyecan yarattı! ‘Bizi kimse tutamaz’

Uğur Işılak:

YOLUMUZ AÇIK OLSUN

Devleti adına büyük düşünüp yüce bir mefkûre peşinde koşanları görmek bile müjdedir. Allah yolumuzu açık eylesin. Umut olacak bir müjdeye somurtmak için ya basiretsiz ya da haysiyetsiz olmak lazım.

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Başkan Erdoğan’ın müjdesi sanat dünyasında heyecan yarattı! ‘Bizi kimse tutamaz’

Sinan Akçıl:

ELİMİZ İYİCE GÜÇLENİR

Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı açıklama için aklıma ilk gelen Doğu Akdeniz çalışmalarımızın sonuç verdiği ve doğalgaz bulmuş olma ihtimalimiz. Umarım böyle olur ve ülke olarak elimiz iyice kuvvetlenir.

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Başkan Erdoğan’ın müjdesi sanat dünyasında heyecan yarattı! ‘Bizi kimse tutamaz’

Murat Kekilli:

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Bence Cumhurbaşkanımızın müjdesi Akdeniz'de petrol, Karadeniz'de doğalgaz... Bizi kimse tutamaz. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün bizim için daha farklı, daha hayırlı olacak.

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Başkan Erdoğan’ın müjdesi sanat dünyasında heyecan yarattı! ‘Bizi kimse tutamaz’

Hasan Kaçan:

ÖNCÜ OLDULAR

Tarihte Malkoçoğulları, Turahanoğulları ne ise günümüzde öncüakıncı olarak Albayrak ve Bayraktar Ailesi de odur. Bugünkü müjde şimdiden ülkemize kutlu olsun.