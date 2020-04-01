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Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na kampanyasına ünlülerden tam destek
Başkan Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na her kesimden destek geldi. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlayan kampanyaya ünlü isimlerden de destek gelmeye başladı. Seda Sayan, Alişan ve Berkay Şahin'e kadar pek çok sanatçı kampanyaya destek verirken, "Türk Milleti olarak el ele verip bu düşmanı yeneceğiz. herkesin çorbada tuzu olmasının, yan yana olmanın zamanı" mesajı verildi.
Giriş Tarihi: 01.04.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 10:03
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