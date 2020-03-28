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Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal birbirine girdi! Survivor’da büyük kavga

Survivor'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ünlüler takımı yarışmacıları arasında büyük bir kavga çıktı. Dün akşam yayınlanan bölümde yemek ve haftalık erzak ödülü için yarışan iki takım birbirlerine karşı büyük bir mücadele sergiledi. Gecenin erzak oyununda ise ünlüler takımında Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal arasında büyük bir kavga yaşandı. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacıları takım arkadaşları araya girerek sakinleştirdi. Gönüllüler takımında yaşanan diskalifiye nedeniyle ünlüler takımından gönüllüler takımına geçecek isim de belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.03.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 12:03
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Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal birbirine girdi! Survivor’da büyük kavga

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken dün akşam yayınlanan 29. Bölümünde ünlüler takımı yarışmacıları arasında büyük bir kavga çıktı. Takımlar için büyük önem taşıyan yemek ve haftalık erzak oyunu sırasında ünlüler takımı yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal arasında büyük bir kavga yaşandı. İşte Survivor 2020'nin son bölümünde yaşananlar…

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Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal birbirine girdi! Survivor’da büyük kavga

ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bu haftanın erzak ödülü nohut, domates, patates, havuç ve yağ olarak açıklandı. İki takım yarışmacıları da haftalık erzak ödülünün sahibi olabilmek için parkurda tüm gücünü kullandı.

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Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal birbirine girdi! Survivor’da büyük kavga

Heyecanlı anlara sahne olan erzak oyununda ünlüler takımı gönüllüler takımını 10'a 7'lik skor ile yenmeyi başardı ve erzağın sahibi oldu.

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Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal birbirine girdi! Survivor’da büyük kavga

MERT İLE BARIŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor'da haftanın önemli oyunu olan erzak oyunu sırasında bench'te büyük gerginlik yaşandı. Laf dalaşıyla başlayan kavga iki yarışmacının birbirinin üzerine yürümesiyle ilerledi.

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Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal birbirine girdi! Survivor’da büyük kavga

Tartışma takım arkadaşlarının araya girmesi sonrası sona erdi.