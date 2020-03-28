Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal birbirine girdi! Survivor’da büyük kavga

Survivor'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ünlüler takımı yarışmacıları arasında büyük bir kavga çıktı. Dün akşam yayınlanan bölümde yemek ve haftalık erzak ödülü için yarışan iki takım birbirlerine karşı büyük bir mücadele sergiledi. Gecenin erzak oyununda ise ünlüler takımında Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal arasında büyük bir kavga yaşandı. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacıları takım arkadaşları araya girerek sakinleştirdi. Gönüllüler takımında yaşanan diskalifiye nedeniyle ünlüler takımından gönüllüler takımına geçecek isim de belli oldu.