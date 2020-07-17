HaberlerGaleriBarış Murat Yağcı sosyal medyadan yayınladı! Dikkat çeken Cemal Can detayı...
Barış Murat Yağcı sosyal medyadan yayınladı! Dikkat çeken Cemal Can detayı...
Barış Murat Yağcı gündemden düşmüyor. Survivor 2020'yi ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı Instagram hesabı üzerinden sevenlerine seslendi. Bir video yayınlayan Barış Murta Yağcı teşekkür ve özür mesajı yayınladı. Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven de yorumda bulundu. İşte Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın yarışma sonrası ilk paylaşımı...
Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:08Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:10