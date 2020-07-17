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Haberler Galeri Barış Murat Yağcı sosyal medyadan yayınladı! Dikkat çeken Cemal Can detayı...

Barış Murat Yağcı sosyal medyadan yayınladı! Dikkat çeken Cemal Can detayı...

Barış Murat Yağcı gündemden düşmüyor. Survivor 2020'yi ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı Instagram hesabı üzerinden sevenlerine seslendi. Bir video yayınlayan Barış Murta Yağcı teşekkür ve özür mesajı yayınladı. Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven de yorumda bulundu. İşte Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın yarışma sonrası ilk paylaşımı...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:10
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Barış Murat Yağcı sosyal medyadan yayınladı! Dikkat çeken Cemal Can detayı...

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan Barış Murat Yağcı gündemden düşmüyor. Survivor 2020'yi ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı Instagram hesabı üzerinden sevenlerine seslendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barış Murat Yağcı sosyal medyadan yayınladı! Dikkat çeken Cemal Can detayı...

Bir video yayınlayan Barış Murta Yağcı teşekkür ve özür mesajı yayınladı.

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Barış Murat Yağcı sosyal medyadan yayınladı! Dikkat çeken Cemal Can detayı...

Barış Murat Yağcı çektiği videoda "Birlikte mücadele ettiğim tüm yarışmacı arkadaşlarımı ve 1. olan Cemal Can'ı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Ülkeme döndüğümde hayal bile edemeyeceğim kadar büyük, sevgi dolu bir aileye sahip olduğumu gördüm, çok şaşırdım ve mutlu oldum. Bana çok fazla 'Senden özür dileriz. Şampiyon yapamadık' mesajları geliyor. Asıl ben sizden şampiyon olamadığım için özür dilerim. Bundan sonra çok farklı projelerle karşınızda olacağım" dedi.

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Barış Murat Yağcı sosyal medyadan yayınladı! Dikkat çeken Cemal Can detayı...

Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Barış'ın videosu kısa sürede 1,5 milyondan fazla izlendi.

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Barış Murat Yağcı sosyal medyadan yayınladı! Dikkat çeken Cemal Can detayı...

CEMAL CAN'DAN BARIŞ'IN PAYLAŞIMINA YORUM

Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven de, "İyi ki tanıdım seni uzun adam" notunu yazdı.