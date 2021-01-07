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Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’na Taksim Meydanı’nda evlilik teklifi etti! Hayır mı dedi?

Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmiş ancak ikili çıkan haberleri kesin bir dille yalanlanmıştı. Sosyal medyada yayılan videolarının ardından aşk yaşadıklarını kabul eden ikili ilişkilerinde bir sonraki aşamaya geçti. Yağcı Bölükbaşı'na Taksim Meydanı'nın ortasında evlilik teklifi etti. Ancak Nisa Bölükbaşı'nda teklife herhangi bir cevap gelmedi.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 08:49
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Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’na Taksim Meydanı’nda evlilik teklifi etti! Hayır mı dedi?

Survivor yarışması sonrası aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, ortaya çıkan video sonrası bir ilişkileri olduğunu kabul etmişlerdi.

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Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’na Taksim Meydanı’nda evlilik teklifi etti! Hayır mı dedi?

Birlikteliklerini artık saklamayan Barış ve Nisa çiftinin aşkları bir sonraki aşamaya geçti.

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Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’na Taksim Meydanı’nda evlilik teklifi etti! Hayır mı dedi?

Oyuncu Barış Murat Yağcı, İstiklal Caddesi'nin ortasında Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi etti.

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Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’na Taksim Meydanı’nda evlilik teklifi etti! Hayır mı dedi?

Ancak Nisa Bölükbaşı herhangi bir cevap vermedi!

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Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’na Taksim Meydanı’nda evlilik teklifi etti! Hayır mı dedi?

22 yaşındaki sporcu, 'Survivor'da tanıştığı oyuncu Barış Murat Yağcı ile birlikte olduğu, hatta aynı eve taşındıkları yönündeki iddialarla uzun süre yalanlamıştı.