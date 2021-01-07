Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı’na Taksim Meydanı’nda evlilik teklifi etti! Hayır mı dedi?

Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmiş ancak ikili çıkan haberleri kesin bir dille yalanlanmıştı. Sosyal medyada yayılan videolarının ardından aşk yaşadıklarını kabul eden ikili ilişkilerinde bir sonraki aşamaya geçti. Yağcı Bölükbaşı'na Taksim Meydanı'nın ortasında evlilik teklifi etti. Ancak Nisa Bölükbaşı'nda teklife herhangi bir cevap gelmedi.