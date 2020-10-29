Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Barbaros dizisinden ters köşe! Diriliş Ertuğrul'un yıldızından sonra fenomen diziden bomba transfer... Barbaros dizisinden ters köşe! Diriliş Ertuğrul'un yıldızından sonra fenomen diziden bomba transfer...
Dönem dizileriyle adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan'ın TRT 1 ekranlarında Barbaros dizisi ile ekranlara gelecek. Barbaros dizisinde bomba bir transfer daha yapılıyor. Diriliş Ertuğrul'un sevilen kahramanı Engin Altan Düzyatan'ın ardından Ulaş Tuna Astepe'nin de adını kadroya yazdırması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 29.10.2020 23:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 23:28
ATV ekranlarında kadına karşı şiddete dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz'in "Deli Tahir" rolüyle damga vuran Ulaş Tuna Astepe'nin yeni projesi hakkında detaylar belli olmaya başladı. TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ardından yayına girmek için gün sayan Barbaros dizisi için ilk önce Çağatay Ulusoy'un adı anılmış daha sonra Engin Altan Düzyatan rolü alacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR ULAŞ TUNA ASTEPE BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLARAK DÖNÜYOR
Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacak ve dizide denizlerin fatihi Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek. Ayrıca dizide Oruç Reis karakterini Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan canlandıracak.
ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?
Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yaptı.
2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.
Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.
Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.