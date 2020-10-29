Barbaros dizisinden ters köşe! Diriliş Ertuğrul'un yıldızından sonra fenomen diziden bomba transfer...

Dönem dizileriyle adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan'ın TRT 1 ekranlarında Barbaros dizisi ile ekranlara gelecek. Barbaros dizisinde bomba bir transfer daha yapılıyor. Diriliş Ertuğrul'un sevilen kahramanı Engin Altan Düzyatan'ın ardından Ulaş Tuna Astepe'nin de adını kadroya yazdırması bekleniyor.