Banu Alkan: Yemek takımım 1,5 milyon TL!

Yaptığı açıklamalarla zaman zaman magazin gündemine gelen 'Afrodit' lakaplı Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, şimdi de yemek takımıyla ilgili açıklamasıyla magazin gündemine oturdu. Sık sık polemiğe girdiği Bülent Ersoy'un yeni programından 3 milyon 750 bin lira alacağı haberleri sorulan Alkan, 'Benim de kaşem yüksektir' şeklinde cevap verdi. 62 yaşındaki 'Afrodit'in yemek takımının değeri ise dudak uçuklattı.