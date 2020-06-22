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Banu Alkan: Yemek takımım 1,5 milyon TL!

Yaptığı açıklamalarla zaman zaman magazin gündemine gelen 'Afrodit' lakaplı Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, şimdi de yemek takımıyla ilgili açıklamasıyla magazin gündemine oturdu. Sık sık polemiğe girdiği Bülent Ersoy'un yeni programından 3 milyon 750 bin lira alacağı haberleri sorulan Alkan, 'Benim de kaşem yüksektir' şeklinde cevap verdi. 62 yaşındaki 'Afrodit'in yemek takımının değeri ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 14:16
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Banu Alkan: Yemek takımım 1,5 milyon TL!

Yeşilçam'ın 'Afrodit' lakaplı yıldızı Banu Alkan, servet değerinde olduğunu iddia ettiği antika yemek takımıyla magazin gündemine oturdu. Banu Alkan "Zaman zaman polemiğe girdiğiniz Bülent Ersoy TV şovundan 3 ayda 3 milyon 750 bin TL kazandı. Bu parayı duyunca ne yaptınız?" sorusuna cevap verdi.

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Banu Alkan: Yemek takımım 1,5 milyon TL!

Zaman zaman polemiğe girdiği Bülent Ersoy'un yeni TV şovundan 3 ayda 3 milyon 750 bin TL kazanacağı ortaya çıkmıştı. "Bu parayı duyunca ne yaptınız?" sorusuna cevap veren Alkan, yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

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Banu Alkan: Yemek takımım 1,5 milyon TL!

62 yaşındaki oyuncu, "Para kazansınlar tabii, onlar adına sevinirim. 'Afrodit' olarak benim de kaşem yüksektir. Bunu herkes bilir" dedi.

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Banu Alkan: Yemek takımım 1,5 milyon TL!

Gül ağacından yapılmış, antika yemek takımının değerinin 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğunu söyleyen Banu Alkan, sosyal medyayı salladı.

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Banu Alkan: Yemek takımım 1,5 milyon TL!

Afrodit, "Salonumdaki bir yemek takımım servet değerinde. Paraya hiç önem vermedim. 'Hayır' dediğim birçok projede başkaları oynuyor. Ama yerim dolmuyor." dedi.