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Haberler Galeri Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...

Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...

65 yaşındaki Banu Alkan verdiği kilolarlarla gündeme oturdu. 79 kilodan 69 kiloya düşerek 10 kiloyu yaşamından silip atan ünlü isim 7 aydır rejimde olduğunu ancak formunu son 2 ayda yaptığı yöntemle elde ettiğini ifade etti. Sağlıklı yaşam temellirini merak edenler için Banu Alkan sırrını açıkladı. İşte mum gibi eriten o yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:50
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Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...

Kilo vermek çocuğu kişi için zor ve külfetli bir yol. Bu yüzden kilo verme yöntemleri ve diyet sırlarları sıklıkla merak ediliyor. Verdiği kilolarla son dönemler dikkat çeken bir isim ise Banu Alkan oldu. Daha önceleri kilo verebilmek adına kendini otele dahi kapatan ünlü sanatçı Banu Alkan, verdiği 10 kiloyla sevenlerini şaşırttı. 79 kilodan 69 kiloya düşen afrodit, son 2 ayda formunu belirgin düzeyde yakaladı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...

SON 2 AYDIR PARİS'TE

Banu Alkan konuyla ilgili "7 aydır zaten rejimdeydim, son 2 ayımı Paris'te lüks bir otelde geçirdim.

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Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...

Spa ve masajla vücudumu forma soktum." dedi.

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Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...

"Çevremdeki insanlar verdiğim 10 kilo için sağlık sorunlarımın olacağından korkuyorlar.

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Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...

Ama her şey yolunda. "