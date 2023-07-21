Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...

Kilo vermek çocuğu kişi için zor ve külfetli bir yol. Bu yüzden kilo verme yöntemleri ve diyet sırlarları sıklıkla merak ediliyor. Verdiği kilolarla son dönemler dikkat çeken bir isim ise Banu Alkan oldu. Daha önceleri kilo verebilmek adına kendini otele dahi kapatan ünlü sanatçı Banu Alkan, verdiği 10 kiloyla sevenlerini şaşırttı. 79 kilodan 69 kiloya düşen afrodit, son 2 ayda formunu belirgin düzeyde yakaladı. İşte detaylar...