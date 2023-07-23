HaberlerGaleriBanu Alkan -10 kilo verdi, görenler inanamadı! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...
Banu Alkan -10 kilo verdi, görenler inanamadı! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...
65 yaşındaki Banu Alkan, verdiği kilolarla gündeme oturdu. 79 kilodan 69 kiloya düşerek 10 kiloyu yaşamından silip atan ünlü isim, 7 aydır rejimde olduğunu ancak formunu son 2 ayda yaptığı yöntemle elde ettiğini ifade etti. Banu Alkan, kilo verme sırrını merak edenler için açıkladı. İşte kilo verme sürecinde kullandığı etkili yöntemler...